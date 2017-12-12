Вопрос участия женской сборной России по хоккею в ОИ-2018 пока не решен

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Вопрос об участии женской сборной России по хоккею на зимней Олимпиаде-2018 после дисквалификации игроков остается открытым. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
В пресс-службе также отметили, что в ходе разбирательства в пробах хоккеисток запрещенных веществ обнаружено не было."ФХР считает выводы комиссии в отношении отстраненных спортсменок безосновательными, доказательства недостаточными и окажет хоккеисткам всестороннюю поддержку и содействие в оспаривании данных решений", – говорится в материале.
В Федерации подчеркнули, что к мужской сборной со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международной федерации хоккея (IIHF) претензий нет.
Ранее МОК пожизненно отстранил от Олимпийских игр Инну Дюбанок, Екатерину Лебедеву, Екатерину Пашкевич, Анну Шибанову, Екатерину Смоленцеву и Галину Скибу. Спортсменок признали виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.
Кроме того, МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на ОИ-2014.
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