Вопрос участия женской сборной России по хоккею в ОИ-2018 пока не решен

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Вопрос об участии женской сборной России по хоккею на зимней Олимпиаде-2018 после дисквалификации игроков остается открытым. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

В пресс-службе также отметили, что в ходе разбирательства в пробах хоккеисток запрещенных веществ обнаружено не было."ФХР считает выводы комиссии в отношении отстраненных спортсменок безосновательными, доказательства недостаточными и окажет хоккеисткам всестороннюю поддержку и содействие в оспаривании данных решений", – говорится в материале.

В Федерации подчеркнули, что к мужской сборной со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международной федерации хоккея (IIHF) претензий нет.

Ранее МОК пожизненно отстранил от Олимпийских игр Инну Дюбанок, Екатерину Лебедеву, Екатерину Пашкевич, Анну Шибанову, Екатерину Смоленцеву и Галину Скибу. Спортсменок признали виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

Кроме того, МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на ОИ-2014.