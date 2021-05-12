Московский полумарафон пройдет в "Лужниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский полумарафон состоится 16 мая на территории спорткомплекса "Лужники". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского бегового сообщества.

"Он пройдет в восьмой раз. Бегунов ждут две дистанции: 21,1 и 5 километров", – рассказали в пресс-службе.

Там же уточнили, что в этом году из-за большого числа желающих регистрация закрылась досрочно. В полумарафоне примут участие жители столицы и других городов России, а также представители 35 компаний в рамках корпоративной эстафеты.

Основной забег пройдет по центральным набережным города, с которых можно увидеть высотку на Котельнической набережной, храм Христа Спасителя, собор Василия Блаженного и Кремль.

Призовой фонд мероприятия составил больше одного миллиона рублей. Денежные вознаграждения получат первые пять мужчин и женщин забега. Призеров выборочно проверят на допинг.

Организаторы примут все необходимые санитарные меры: у участников и персонала измерят температуру тела, пускать будут только в масках и перчатках, а на территории установят дозаторы с антисептиком.

В середине апреля в Битцевском парке состоялся кросс по пересеченной местности "Лисья гора". Участники, в зависимости от своего возраста, бежали дистанции от 2 до 6 километров.

