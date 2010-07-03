"Динамо" сыграет первый матч на "ВТБ Арене" 26 мая

Футболисты "Динамо" проведут матч открытия на новом домашнем стадионе "ВТБ Арена" 26 мая. Московский клуб примет у себя тульский "Арсенал". Информацию подтвердил президент РПЛ Сергей Прядкин.
"Пока по всем прогнозам Суперкубок будем играть на стадионе "Динамо", "Динамо" там должно сыграть 26 мая матч открытия", – цитирует ТАСС Прядкина.
Ранее сообщалось, что комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) отказала московскому "Динамо" в проведении матча 19-го тура со "Спартаком" на стадионе в Петровском парке. Эксперты пришли к выводу, что травяной покров до конца не сформирован.
Решение о реконструкции центрального стадиона "Динамо" было принято в 2007 году. Фактически строительство началось в марте 2014 года и закончилось в сентябре 2018 года.
Стадион "Динамо" – объект культурного наследия регионального значения, строители сохранили композицию и архитектурно-художественное оформление фасадов Большой спортивной арены стадиона в редакции 1928 и 1936 гг.
Москва входит в число мировых лидеров по числу стадионов, приспособленных для международных соревнований по разным видам спорта. В городе активно строятся и физкультурно-оздоровительные комплексы, различные площадки и спортшколы, в которых могут заниматься горожане. За последние 7,5 года в Москве стало в два раза больше ФОКов, в этом году появится еще 14 новых объектов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.