"Динамо" сыграет первый матч на "ВТБ Арене" 26 мая

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Футболисты "Динамо" проведут матч открытия на новом домашнем стадионе "ВТБ Арена" 26 мая. Московский клуб примет у себя тульский "Арсенал". Информацию подтвердил президент РПЛ Сергей Прядкин.

"Пока по всем прогнозам Суперкубок будем играть на стадионе "Динамо", "Динамо" там должно сыграть 26 мая матч открытия", – цитирует ТАСС Прядкина.

Ранее сообщалось, что комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) отказала московскому "Динамо" в проведении матча 19-го тура со "Спартаком" на стадионе в Петровском парке. Эксперты пришли к выводу, что травяной покров до конца не сформирован.

Решение о реконструкции центрального стадиона "Динамо" было принято в 2007 году. Фактически строительство началось в марте 2014 года и закончилось в сентябре 2018 года.

Стадион "Динамо" – объект культурного наследия регионального значения, строители сохранили композицию и архитектурно-художественное оформление фасадов Большой спортивной арены стадиона в редакции 1928 и 1936 гг.

Москва входит в число мировых лидеров по числу стадионов, приспособленных для международных соревнований по разным видам спорта. В городе активно строятся и физкультурно-оздоровительные комплексы, различные площадки и спортшколы, в которых могут заниматься горожане. За последние 7,5 года в Москве стало в два раза больше ФОКов, в этом году появится еще 14 новых объектов.