Вся инфраструктура Москвы готова к ЧМ-2018

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
Вся инфраструктура Москвы готова к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщил глава столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.
По его словам, первые испытания прошли стадионы, а те недочеты, которые были на тестовом матче в "Лужниках", устранят. "Следующий матч, который состоится там 23 марта, ответит на все вопросы, мы увидим совершенно другую картину", – цитирует Гуляева РИА Новости.
Он подчеркнул, что готова в том числе и транспортная инфраструктура. Что касается отелей, то свыше 1,1 тысячи из них уже прошли классификацию. Таким образом, подготовка идет в соответствии со сроками.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.
Определен состав всех групп на ЧМ-2018. Сборная России сыграет с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. Команды будут представлять группу А.
Россияне встретятся с Саудовской Аравией в матче открытия 14 июня. Игра состоится в Москве на стадионе "Лужники". С египтянами российская команда сыграет 19 июня на стадионе "Санкт-Петербург". Матч с командой Уругвая пройдет 25 июня в Самаре.
Действующий чемпион мира Германия сыграет в группе F с Мексикой, Швецией и Южной Кореей. Португалия, которая является чемпионом Европы, попала в квартет B, где сыграет с Испанией, Марокко и Ираном.
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