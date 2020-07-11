Президентом Союза биатлонистов России избран Виктор Майгуров

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Новым президентом Союза биатлонистов России (СБР) избран трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров. Его кандидатуру единогласно поддержали 45 делегатов внеочередной отчетно-выборной конференции, сообщается на сайте союза.
Также состав правления СБР сократился с 10 членов до семи, в него вошли Виктор Майгуров, Алексей Нуждов, Юрий Векшин, Андрей Левунин, Иван Черезов, Сергей Литяк и Иван Мелихов. За членов правления проголосовал 41 делегат.
Накануне предыдущий президент СБР Владимир Драчев объявил о сложении полномочий. По его словам, он намерен сосредоточиться на работе в Госдуме. Полномочия Майгурова будут действовать до окончания олимпийского сезона, после Игр в Пекине 2022 года состоится очередная конференция.
С 2017 года ограничено членство СБР в Международном союзе биатлонистов (IBU). Российские биатлонисты могут выступать под национальным флагом, но РФ не может претендовать на проведение у себя международных турниров и выдвигать своих кандидатов в руководящие органы IBU.
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