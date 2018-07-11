Кутепов рассказал, почему не стал бить пенальти хорватам в матче ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
Защитник сборной России Илья Кутепов после заключительной игры команды на ЧМ-2018 рассказал, почему не стал бить пенальти в матче с Хорватией. Он также отметил, с кем из соперников было играть сложнее всего, передает газета "Известия".
"В первом тайме я повредил голеностоп и не смог бить пенальти в послематчевой серии. Только на следующий день после рентгена я смог узнать, есть перелом или нет", – рассказал Кутепов.
Футболист также уточнил, что в сборной Хорватии играло много звезд ведущих европейских клубов. По словам Кутепова, с такими соперниками играть было тяжело, но сборная России доказала, что это возможно. А вот самыми сложными нападающими турнира футболист назвал форвардов сборной Уругвая – Суареса и Кавани.
"ЧМ-2018 доказал, что сборная России может играть с любым соперником. Это показал как матч со сборной Хорватии, так и встреча с Испанией. В обоих случаях исход решился в серии пенальти", – завершил Кутепов.
Участие России на домашнем мундиале завершилось на 1/4 финала после матча со сборной Хорватии. Команды сыграли в основное и дополнительное время матча вничью со счетом – 2:2. Результат матча решился серией пенальти.
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