Москва онлайн покажет мастер-класс хоккеиста Алексея Яшина

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
11 декабря зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть мастер-класс хоккеиста Алексея Яшина, который по традиции пройдет на ГУМ-катке.
В ходе занятий знаменитый спортсмен поделится с участниками профессиональными секретами и покажет коронные приемы.
Алексей Яшин является чемпион мира 1993 года и заслуженным мастером спорта России. Хоккеист входит в десятку лучших российских хоккеистов НХЛ, на его счету 337 забитых шайб.
Смотрите трансляцию 11 декабря в 10:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.