Москва онлайн покажет мастер-класс хоккеиста Алексея Яшина

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

11 декабря зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть мастер-класс хоккеиста Алексея Яшина, который по традиции пройдет на ГУМ-катке.

В ходе занятий знаменитый спортсмен поделится с участниками профессиональными секретами и покажет коронные приемы.

Алексей Яшин является чемпион мира 1993 года и заслуженным мастером спорта России. Хоккеист входит в десятку лучших российских хоккеистов НХЛ, на его счету 337 забитых шайб.

Смотрите трансляцию 11 декабря в 10:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.