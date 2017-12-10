Исполком IBU понизил статус Союза биатлонистов России до временного членства

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) понизил статус Союза биатлонистов России (СБР) до временного членства, сообщается на официальном сайте IBU.
Восстановления организация сможет добиваться не раньше окончания сезона-2017/18. При необходимо будет, чтобы Международный олимпийский комитет (МОК) снял отстранение с Олимпийского комитета России. Кроме того, спортсмены должны неукоснительно соблюдать антидопинговые правила, анализировать будут все данные с 1 января 2017 года.
Если исполком IBU посчитает, что условия не были выполнены, временный статус может быть продлен.
Сейчас СБР сможет проводить одобренные союзом соревнования по биатлону и заявлять своих спортсменов на гонки под эгидой IBU. При этом национальная федерация будет платить половину членского взноса в IBU. Временный член может участвовать в программах союза, но должен на национальном уровне применять конституцию IBU.
При этом СБР придется гарантировать проведение в стране только тех соревнований, которые были согласованы в письменном виде.
Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх. Также организация пожизненно отстранила вице-премьера РФ Виталия Мутко от посещения Игр в качестве официального лица.
Спортсменам, которые не были уличены в допинге, разрешили выступать на Играх в Пхенчхане под нейтральным олимпийским флагом.
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