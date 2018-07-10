Жириновский выиграл у Грудинина 100 килограммов клубники

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выиграл у руководителя Совхоза имени Ленина Павла Грудинина 100 килограммов клубники. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Политики поспорили о результате матча между Бельгией и Бразилией. "Я ставил на победу Бельгии перед Бразилией, Грудинин Павел Николаевич, которого мы очень уважаем, проиграл нам 100 килограммов клубники", – рассказал Жириновский.

По его словам, 9 июля центнер ягоды привезли в Госдуму. Клубнику раздали в аппарате нижней палаты парламента и журналистам.

Матч между Бельгией и Бразилией состоялся 6 июля. Бельгийцы одержали победу со счетом 2:1 и вышли в полуфинал мундиаля.