Бельгия победила Бразилию в матче ЧМ-2018

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Бельгия победила Бразилию в матче чемпионата мира по футболу. Матч прошел в Казани и завершился со счетом 2:1.

Первый гол на 13-й минуте забил Роза, Луис Фернандо, автором второго стал на 31-й минуте Кевин Де Брейне. В составе Бразилии отличился Ренато Аугусто. Игру посетили 42 тысячи 873 зрителя.

Бельгия стала вторым полуфиналистом турнира, ранее в следующий этап вышла сборная Франции. Продолжают борьбу команды из Англии, России,Швеции и Хорватии.

Международный футбольный турнир проходит в России до 15 июля. Матчи принимают 11 городов, в столице пройдет 12 игр. Оставшиеся встречи в Москве запланированы в "Лужниках", ранее игры проходили также на стадионе "Спартак".