Россиянин Иванюк победил в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Италии

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Российский легкоатлет Илья Иванюк одержал победу в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Италии. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен занял первое место с результатом 2,33 метра. За ним идут австралиец Брендон Старк и итальянец Джанмарко Тамбери: оба прыгнули на ту же высоту, однако с большим количеством попыток.

Это уже вторая победа подряд российского спортсмена – в конце мая он стал лучшим на этапе в Дохе.

Ранее на этапе Бриллиантовой лиги в прыжках с шестом победила россиянка Анжелика Сидорова. Она обошла соперниц, прыгнув на 4,76 метра.

