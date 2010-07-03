Биатлонист Гараничев пробежал лишний штрафной круг на ЧМ в Швеции

Российский биатлонист Евгений Гараничев пробежал лишний штрафной круг в гонке преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде, На четвертом огневом рубеже 31-летний спортсмен промахнулся один раз, но затем, к удивлению зрителей, сделал два штрафных круга. Как пояснили ТАСС в российской сборной, на последнем точном выстреле мишень долго закрывалась, и это сбило биатлониста с толку.
По словам главы Союза биатлонистов РФ Владимира Драчева, Гараничев наказал себя сам. Из-за невнимательности он не смог удержаться за группой претендентов на третье место и в итоге показал лишь девятое время. "Не будь этой ошибки, он бы ушел в борьбу за третье место", − подчеркнул Драчев.
Гараничев "был уверен, что попал мимо, и не проверил, прошел ли габарит", считает глава Союза биатлонистов. "Ему не хватает опыта? Да не опыта, а внимания", − подытожил Драчев.
В гонке преследования победа досталась украинскому биатлонисту Дмитрию Пидручному. Вторым пришел норвежец Йоханнес Бе, а третьим − француз Кентен Фийон Майе.
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