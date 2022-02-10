Олимпиада остается местом информационной борьбы, проводимой Западом – Захарова

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Начавшаяся 4 февраля в Пекине Олимпиада вновь оказалась в центре политической и информационной борьбы, которую ведет Запад, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
"Конечно. Начиная от обложек журналов до Олимпиады и заканчивая проведением кампаний по каким-то точечным и не имеющим отношения к Олимпийским играм темам, но явно существующим в контексте", – сказала Захарова, отвечая на вопрос о том, остаются ли ОИ местом политической и информационной борьбы.
Представитель ведомства также обратила внимание на избирательный подход западных стран к проблеме прав человека и гуманитарным вопросам в тех государствах, которые Соединенные Штаты и западное сообщество считают неправильным местом для проведения Олимпиады.
"Каждый раз одно и то же", – заключила Захарова.
Ранее стало известно, что делегация спортсменов ОКР опустилась на девятое место в медальном зачете на Олимпийских играх в Пекине. Всего на счету российских спортсменов 11 наград.
В четверг, 10 февраля, на Играх будут разыграны восемь комплектов медалей. В первой половине дня места на пьедестале разыграют горнолыжники, сноубордисты-мужчины и мастера лыжных гонок. Позднее состоится борьба на конькобежном овале, соревнования саночников в миксте и фристайл.
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