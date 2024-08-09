Немецкая легкоатлетка на Олимпиаде не смогла самостоятельно покинуть стадион

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Немецкая легкоатлетка Малайку Михамбо не смогла самостоятельно покинуть стадион после соревнований по прыжкам в длину на Олимпиаде в Париже, пишет газета Le Parisien.

Спортсменка завоевала серебряную медаль, совершила круг почета с немецким флагом, а потом почувствовала себя плохо из-за проблем с дыханием. Поэтому ее увезли в инвалидной коляске.

По данным журналистов, ранее Михамбо перенесла коронавирус, поэтому до сих пор страдает от его последствий, включая астму.

Ранее Ким Е Джи, представляющая сборную Южной Кореи и выигравшая серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров на Олимпиаде в Париже, потеряла сознание в ходе пресс-конференции в южнокорейском городе Имсил. Спортсменке понадобилась медицинская помощь.

