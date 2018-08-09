"ВТБ Ледовый дворец" переименуют в "ЦСКА-Арену"

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"ВТБ Ледовый дворец", находящийся на территории СРК "Парка легенд", переименуют в "ЦСКА-Арену, сообщает ТАСС.

В начале июля владельцем арены стала компания группы "Интер РАО", председатель правления которой Борис Ковальчук входит в наблюдательный совет хоккейного ЦСКА.

Как рассказали в пресс-службе московского клуба Континентальной хоккейной лиги ЦСКА, уже началась работа по демонтажу старой и установке новой вывески.

С 23 по 26 августа на арене пройдет предсезонный турнир на Кубок мэра Москвы, в котором сыграют столичные "Динамо", ЦСКА, "Спартак" и подмосковный "Витязь". Также в дворце будут проходить домашние матчи команд ЦСКА и "Спартак", которые арендовали помещение.