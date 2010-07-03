Маршрут Ночного забега – 2019 пройдет по территории стадиона "Лужники"

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Фото: предоставлено "Беговым сообществом"
13 июля в столице пройдет Ночной забег на 10 километров – самый необычный старт от "Бегового сообщества" и единственный массовый забег в Москве, проходящий ночью. Тысячи участников пробегут по набережным города и увидят Большую спортивную арену "Лужников" в свете ярких огней – в этом году маршрут пролегает внутри стадиона.
Забег пройдет по территории "Лужников", Лужнецкой и Фрунзенской набережным. Впервые в истории соревнований участники зайдут на территорию Большой спортивной арены, где в 2013 году состоялся финиш Московского Марафона, а в 2018-м – финал чемпионата мира по футболу. Бегуны смогут увидеть спортивное сооружение изнутри: на последнем километре маршрута они проследуют по центру легендарного стадиона. Зарядившись энергетикой масштабных спортивных событий, участники финишируют на Центральной площади Олимпийского комплекса.
Плоская и быстрая трасса, яркое световое шоу и виды ночной Москвы привлекают внимание участников всех уровней подготовки. Для новичков это идеальный старт, чтобы проникнуться атмосферой мероприятия и насладиться на бегу романтичными видами ночного города. Для опытных бегунов – возможность показать высокий результат и побороться за призовые места.
Старт состоится в 22:30. По традиции, бегуны и болельщики соберутся в стартово-финишном городке еще до наступления темноты, чтобы принять участие в развлекательных активностях от партнеров, поучаствовать в массовой разминке и пообщаться друг с другом. На финише всех участников будет ждать яркое шоу с зажигательной музыкой и световыми эффектами.
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