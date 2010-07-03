Общественная палата посоветовала создать план участия россиян в Олимпиаде-2020

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Общественная палата рекомендовала Олимпийскому комитету России (ОКР) утвердить план мероприятий по обеспечению участия всех без исключения членов олимпийской команды России на Олимпиаде-2020 в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

Предложение обсуждалось на заседании комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни и общественного совета при Министерстве спорта.

В отчете говорится о разработке и утверждении плана мероприятий по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Допуск к международным соревнованиям есть только у нескольких десятков спортсменов, причем они выступают в нейтральном статусе.

На Олимпийских играх в 2016 году допуск к соревнованиям получила только россиянка Дарья Клишина (прыжки в длину).

Общественная палата также заявила, что нужно разработать и утвердить план мероприятий по защите прав и интересов российских спортсменов. Она заявила, что нужно ежегодно проводить семинары с участием российских представителей в международных спортивных организациях и сотрудников МИД и Минспорта РФ.

