Москвичи победили в двух номинациях Всероссийского конкурса спортпроектов "Ты в игре"

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Два участника из столицы победили в номинациях Всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре". Об этом заявили в пресс-службе департамента спорта Москвы.

"В номинации "Безграничные возможности" победили "Хрустальные пазлы. Фигурное катание для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями", а в "Трансформации в спорте" – MotherFit. Оба участника получат по 300 тысяч рублей, которые можно потратить на развитие и масштабирование инициатив", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что проект Алины Ахметовой "Хрустальные пазлы" создан для того, чтобы с помощью фигурного катания повысить качество жизни детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями. В свою очередь, автор проекта MotherFit Диана Дуглас придумала платформу, которая собрала в себе безопасные и эффективные упражнения для беременных.

Состояние "Ты в игре" проводит АНО "Национальные приоритеты" при поддержке министерства спорта РФ. Для участия в третьем сезоне конкурса было подано 4 600 заявок со всей страны. Независимое жюри выбрало сначала 250 инициатив в лонг-лист, а после – 25 в шорт-лист состязания. 20 и 21 апреля участники защитили свои проекты перед экспертным советом.

После жюри выбрало победителей в пяти основных номинациях конкурса. Все они получат по 300 тысяч рублей. Кроме того, был выбран обладатель Гран-при в миллион рублей.

Москва была на первом месте как по количеству поданных заявок (308), так и по прошедшим в лонг-лист проектам (32). В номинации "Безграничные возможности", в которой победила одна из москвичек, представлены проекты, формирующие активный образ жизни и создающие доступную среду в спортивной области. В общей сложности в номинации представили 820 инициатив.

"Хрустальные пазлы. Фигурное катание для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями" помогает создавать условия для абилитации и реабилитации детей с аутизмом. Секцию организовали в 2018 году с помощью ребенка с данным недугом, тренера и упорной мамы. За пять лет с момента создания проекта фигурное катание освоили 392 ребенка в возрасте от 4 до 18 лет.

За тренировочный сезон обучаются до 100 детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями. Кроме того, в секцию ходят ребята и без особенностей здоровья. Благодаря этому развивается естественная инклюзивная среда, подчеркнули в пресс-службе. Слоган проекта – "Собирая счастье".

В секции "Хрустальные пазлы" детей приучают к правилам, дисциплине и очередности выполнения заданий. Воспитанники участвуют в праздниках, соревнованиях и выездных сборах. Благодаря этому у них появляются общие интересы, первые победы и чувство товарищества.

После создания проекта стало известно, что у постоянно занимающихся фигурным катанием детей зафиксирован значительный прогресс в развитии баланса, координации, ощущения своего тела в пространстве. В некоторых моментах наблюдался прогресс в речевом развитии. Этот факт особенно важен, так как свыше 40% ребят не говорят. С начала создания проект подготовил четырех атлетов Специальной Олимпиады, которые на постоянной основе представляют столичную сборную в номинации "фигурное катание".

Номинация "Трансформация в спорте" собрала в себе инициативы, которые развивают программное обеспечение, приложения, агрегаторы и другие цифровые решения для организации спортивной подготовки. В ней участвовали 224 проекта. Победителем стала инициатива MotherFit – платформа, которая собрала в себе безопасные и эффективные упражнения для беременных.

Эти тренировки были созданы практикующим акушером. Упражнения помогают облегчить боль в спине, избавиться от отеков и подготовить тело к родам. Кроме того, проект представил комплекс упражнений по восстановлению после родов.

Частые поездки в заведения для тренировок не всегда могут быть доступны беременным. MotherFit позволяет женщинам заниматься в любом месте и в удобное время. Инициатива сотрудничает с Первым Московским государственным медицинским университетом имени Сеченова и женскими консультациями. Платформу одобрили именно врачи. Они рекомендовали ее тем, кому не противопоказано заниматься физической активностью.

"Всего на ней собрано более 700 упражнений. Приложение доступно на двух языках: русском и английском. Главная цель – дать беременным возможность улучшить свое самочувствие, позволить заниматься безопасными физическими активностями независимо от места проживания и материального положения", – говорится в сообщении.

Сейчас в проекте зарегистрированы свыше 2 500 пользователей. Ежемесячно платформа проводит более 5 000 занятий. На данном этапе приложение можно скачать лишь для iOS, однако в планах разработчиков создать версию и для Android.

Ранее стало известно, что в столичном театре "Геликон-опера" прошла церемония награждения победителей Московского фестиваля школьных театров "Живая сцена". Участие в мероприятии приняли свыше 13 тысяч школьников и студентов колледжей в составе более 400 детских и молодежных театров. В финал прошли 18 театральных постановок.