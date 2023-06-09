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14:04

События

Москва онлайн покажет гонку с препятствиями "Гонка героев Urban"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

10 июня зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экстремальный забег с препятствиями "Гонка героев" в парке Победы на Поклонной горе. В мероприятии примут участие более 1 500 человек.

Корреспондент Анна Луговская пообщается с участниками о подготовке и их впечатлениях, а также понаблюдает за тем, как проходят испытания.

Смотрите прямую трансляцию 10 июня в 11:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

спортМосква онлайн
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