14:04События
Москва онлайн покажет гонку с препятствиями "Гонка героев Urban"
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
10 июня зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экстремальный забег с препятствиями "Гонка героев" в парке Победы на Поклонной горе. В мероприятии примут участие более 1 500 человек.
Корреспондент Анна Луговская пообщается с участниками о подготовке и их впечатлениях, а также понаблюдает за тем, как проходят испытания.
Смотрите прямую трансляцию 10 июня в 11:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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