Москва 24: как развивается триатлон в России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

10 марта в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция, посвященная результатам работы Федерации триатлона России за 3 месяца и дальнейшим планам по развитию триатлона.

О планах сборной по предстоящим соревнованиям на международной арене расскажут:



президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу;

начальник ЦСКА Артем Громов;

восьмикратный чемпион мира по зимнему триатлону, член сборной России по триатлону, участник чемпионата мира в Андорре Павел Андреев;

призер первенств Европы по триатлону в 2018 и 2019 годах, член сборной России по триатлону Валентина Рясова.

Смотрите прямую трансляцию 10 марта в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.