Москва онлайн покажет флешмоб на катке ВДНХ в честь 100-летия "Динамо"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

11 февраля на катке ВДНХ пройдет масштабный флешмоб, приуроченный к вековому юбилею общества "Динамо". Участники акции возьмут в руки листовки белого, синего и красного цветов, а затем выстроятся таким образом, чтобы получился огромный флаг России. Зрители Москвы онлайн смогут наблюдать за происходящим в режиме реального времени.

Вместе с посетителями катка на лед выйдут олимпийские чемпионки по художественной гимнастике Ульяна Донскова и Елена Шаламова, олимпийский чемпион по дзюдо Беслан Мудранов, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Светлана Нагейкина, чемпионки мира, Европы и СССР по фехтованию Надежда Арская и Марина Соболева и другие известные спортсмены и ветераны общества "Динамо".

Смотрите прямую трансляцию 11 февраля в 12:45 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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