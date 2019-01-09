Кремль назвал причину задержки передачи данных WADA

Данные московской антидопинговой лаборатории были готовы к передаче Всемирному антидопинговому агентству (WADA) еще в минувшем году. Задержка связана с техническими вопросами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Там действительно возникли определенные рабочие разногласия, связанные с тем, на каких носителях это передается, как и так далее", – цитирует его "Интерфакс". Песков отметил, что это были проблемы логистики. Он добавил, сейчас понимание с представителями WADA насчет дальнейшей работы налажено.
РУСАДА признали не соответствующей кодексу WADA в 2015 году после появления информации о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.
В сентябре 2018 года WADA вернуло Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) статус соответствия антидопинговому кодексу. Россия до 31 декабря не предоставила международному агентству данные проверки допинг-проб российских спортсменов из московской лаборатории, что было условием восстановления РУСАДА.
Минспорт РФ ожидает экспертов WADA 9 января. Они прибудут в Москву за базой данных столичной антидопинговой лаборатории.
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