Белорусская биатлонистка Домрачева выиграла спринт на этапе Кубка мира

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Биатлонистка из Белоруссии Дарья Домрачева победила в спринтерской гонке на дистанцию 7,5 километра в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира.
Спортсменка прошла трассу за 22 минуты 40,2 секунды, отстрелявшись без промахов.
Россиянка, выступающая за сборную Словакии Анастасия Кузьмина, пришла второй. У нее на счету один промах, а отставание от победительницы составило 22,1 секунды.
Третьей пришла итальянская биатлонистка Доротея Вирер. У нее также был один промах, отставание от Домрачевой составило 30,6 секунды.
Лучший результат среди россиянок показала Светлана Миронова. Она допустила один неточный выстрел и проиграла Домрачевой 57,3 секунды. Спортсменка пришла девятой.
На 11-м месте – Екатерина Юрлова с одним промахом, на 18-м – Татьяна Акимова, на 32-м Ольга Подчуфарова, на 76-м Ирина Старых с тремя промахами.
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