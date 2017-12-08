МОК нарушил права российских спортсменов в решении по ОИ-2018 – Госдума

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Депутаты нижней палаты парламента приняли заявление в связи с решением МОК отстранить российскую сборную от Олимпиады в Пхенчхане. Также Госдумой принято постановление, в соответствии с которым заявление направят в Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство, ЮНЕСКО, Олимпийский комитет России и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Решение МОК депутаты Госдумы назвали необоснованным, нарушающим права российских спортсменов. В документе отмечается, что данное решение вовсе не отражает реального положения дел в сфере противодействия использованию допинга в российском спорте.

Кроме того, в заявлении говорится, что запрет представлять на соревнованиях свою страну ограничивает права спортсмена как человека и гражданина. "Это унизительно для любого спортсмена, который гордится тем, что выступает за свою страну", – написали депутаты.

Они посчитали дискриминационными решения о пожизненной дисквалификации только российских спортсменов. По их мнению, решение МОК непосредственно повлияет на судьбы нового поколения российских спортсменов, многие из которых впервые будут иметь возможность выступить на Олимпийских играх.

"Государственная дума призывает прекратить практику различного рода голословных обвинений в адрес российских спортсменов и политического вмешательства в сферу спорта. Спорт должен быть вне политики", – говорится в заявлении.

5 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение об отстранении сборной России от участия в Олимпийских играх.

Тем спортсменам, которых не обвиняли в применении допинга, оставлена возможность выступать на Играх в Пхенчхане под нейтральным олимпийским флагом. В случае их победы будет звучать олимпийский гимн.