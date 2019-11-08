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Спорт

13:22

Умер бывший защитник "Спартака" и сборной СССР Анатолий Крутиков

спорт общество утраты

Фото: соцсети

Бывший защитник "Спартака" и сборной СССР по футболу Анатолий Крутиков умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает пресс-служба столичного футбольного клуба.

Крутиков выступал за "Спартак" с 1959 по 1968 год на позиции левого защитника. За клуб он провел 295 матчей, в которых забил 11 мячей. Отмечается, что он внес значительный вклад в победу "Спартака" в чемпионате СССР в 1962 году и Кубке страны в 1963 и 1965 годах.

В составе сборной СССР он выиграл первый в истории чемпионат Европы, проходивший во Франции в 1960 году.

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