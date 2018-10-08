Эксперты прокомментировали драку после боя Нурмагомедова и Макгрегора

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Эксперты прокомментировали ситуацию, которая произошла между бойцами MMA россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
На минувших выходных Нурмагомедов впервые защитил свой чемпионский пояс в легком весе. Он уверенно одолел Макгрегора. Сразу после того, как ирландец сдался в четвертом раунде (россиянин применил технику удушения), в октагоне и в зрительном зале началась потасовка. Спортивные эксперты прокомментировали эту ситуацию, сообщает газета "Известия".
Как заявил президент Международной федерации самбо Василий Шестаков, этот поединок можно назвать выдающимся, и он войдет в историю спорта.
"В нем произошло столкновение не только двух непримиримых соперников, но и двух различных школ", – сказал Шестаков.
Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский отметил, что ему не нравится манера поведения Макгрегора, имея в виду его скандальную репутацию и способность эпатировать публику. Он отметил, что оба "очень серьезные ребята" и у них разный стиль ведения борьбы.
Сразу после боя, когда рефери удалось оттащить россиянина от ирландца, Нурмагомедов направился в угол, где располагалась команда Макгрегора. Оттуда Нурмагомедову что-то выкрикивал один из спарринг-партнеров, Диллон Дэнис. Победитель перелез через сетку, набросился на обидчика, на трибунах сразу же началась массовая драка, которая перешла и октагон. Команда российского бойца, в состав которой входил профессионал Зубайра Тухугов, атаковала Макгрегора.
В преддверии боя Макгрегор и его команда пытались провоцировать Хабиба. Ирландец задевал семью и религиозные взгляды россиянина, Нурмагомедов принимал эти слова спокойно, но после боя позволил себе отреагировать. В итоге обоих бойцов под рев зала увели в подтрибунные помещения. На опустевшем октагоне ведущий мероприятия Брюс Баффер объявил, что обладателем пояса остался Хабиб Нурмагомедов (27-0). Пояс ему не вручили, опасаясь, что это вызовет еще больший гнев публики.
Есть вероятность, что Нурмагомедову аннулируют американскую визу, и это вызовет проблемы с выступлениями в США (самые важные бои проходят именно там). Однако эксперты полагают, что инцидент не отразится на дальнейшей карьере Нурмагомедова в UFC.
"UFC от Нурмагомедова точно не откажется, ни при каких обстоятельствах. Есть такое выражение: "Любим ненавидеть". Так вот Хабиб сейчас – боец номер один, чье поражение мечтают увидеть все. Аудитории нужен "плохой парень", которого все будут ненавидеть. Сейчас он у нее есть. Поэтому UFC будет держаться за Хабиба", – сказал первый российский чемпион UFC Олег Тактаров.
После боя, в тот же день, Макгрегор попросил у Нурмагомедова о реванше, однако российский боец пока не ответил на этот вызов. Россиянин заявил, что ирландец провоцировал его, он "говорил о моей религии, обо мне, о моем отце". Бой Макгрегора против Нурмагомедова состоялся 6 октября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.
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