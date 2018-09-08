Стала известна зарплата Джона Терри в "Спартаке"

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Бывший защитник "Челси" и сборной Англии Джон Терри за год в московском "Спартаке" заработает 1,8 миллиона фунтов (около 162 миллионов рублей), сообщает британское издание The Sun.

Соглашение будет рассчитано на один сезон с возможностью продления на еще один.

Терри призван заменить выбывшего из-за разрыва крестообразных связок на длительный срок Самуэля Жиго, перешедшего в команду летом.

37-летний Терри провел за "Челси" 702 матча. В система лондонского клуба он находился с 1995 года. Пять раз становился чемпионом Англии и столько же раз обладателем Кубка Англии. По разу выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.