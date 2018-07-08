Дембель разочаровал, мы до 15 июля родине послужили бы – Черчесов

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Поражение от хорватской сборной в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу Черчесов сравнил с дембелем, передает РИА Новости.

По словам главного тренера, сборная России хотела дойти до финала.

Россияне проиграли команде Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира. Основное время закончилось со счетом 2:2. В серии одиннадцатиметровых фортуна была на стороне хорватов – 4:3.

"Не могу сказать, прыгнули ли выше головы. Мы готовились к турниру, изучили детали, Кубок конфедераций нам помог в этом. Вы сами видели, что та работа, которую команда провела, дала результат. Чувствуем себя как солдаты, призванные в армию. Сегодня мы вышли в дембель. Но хотелось бы еще послужить и повоевать. Дембель нас разочаровал. Мы бы до 15-го числа родине бы послужили", – заявил журналистам Черчесов.

Главный тренер россиян добавил, что пока не может сказать, останется ли он на своем посту после чемпионата мира.

"Невозможно прогнозировать, остаюсь я или нет. Мы не будем заглядывать вперед. Надо все тщательно проанализировать. В команде происходят изменения, нельзя заранее что-то планировать. Мы с первой секунды знали, когда заступили в сборную, чего мы хотим. И мы этого добились. И мы надеемся, что в будущем сможем сделать еще один шаг вперед", – сказал наставник российской сборной.

Команда России дошла до четвертьфинала, показав лучший результат в своей истории на мировых первенствах.

В полуфинале сборная Хорватии встретится с командой Англии. Матч пройдет 11 июля в Москве на стадионе "Лужники".