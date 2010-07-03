Сыну Евгения Плющенко запретили выступать под музыку Майкла Джексона

Музыкальный продюсер Яна Рудковская пожаловалась, что ее сыну Александру запретили выступать под песни Майкла Джексона. Об этом сообщает News.ru.
Александр серьезно занимается фигурным катанием вместе с отцом, фигуристом Евгением Плющенко. Программу он катает уже давно, но теперь ее придется завершить.
"Я очень надеюсь, что Майкла оправдают, фильм не смотрела... в показания не верю", – заявила Рудковская.
Так она высказалась о документальном фильме "Покидая Неверленд".
В начале марта телеканал HBO показал документальный фильм "Покидая Неверленд", в котором легендарного музыканта Майкла Джексона обвинили в педофилии. Четырехчасовая картина посвящена показаниям двух предполагаемых жертв – Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака. Сейчас обоим мужчинам около 30 лет, они рассказали о насилии, которое пережили в поместье Джексона. После премьеры на BBC убрали из эфира все его песни.
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