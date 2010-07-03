Сыну Евгения Плющенко запретили выступать под музыку Майкла Джексона

Фото: ТАСС/ Интерпресс/Александр Николаев

Музыкальный продюсер Яна Рудковская пожаловалась, что ее сыну Александру запретили выступать под песни Майкла Джексона. Об этом сообщает News.ru.

Александр серьезно занимается фигурным катанием вместе с отцом, фигуристом Евгением Плющенко. Программу он катает уже давно, но теперь ее придется завершить.

"Я очень надеюсь, что Майкла оправдают, фильм не смотрела... в показания не верю", – заявила Рудковская.

Так она высказалась о документальном фильме "Покидая Неверленд".

В начале марта телеканал HBO показал документальный фильм "Покидая Неверленд", в котором легендарного музыканта Майкла Джексона обвинили в педофилии. Четырехчасовая картина посвящена показаниям двух предполагаемых жертв – Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака. Сейчас обоим мужчинам около 30 лет, они рассказали о насилии, которое пережили в поместье Джексона. После премьеры на BBC убрали из эфира все его песни.