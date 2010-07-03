"Спартак" вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Московский "Спартак" уступил СКА в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ и вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина. Питерский клуб победил в серии со счетом 4-2.

Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). В составе армейцев шайбы забросили Никита Гусев (на 36-й минуте) и Сергей Плотников (58). У хозяев отличился Илья Зубов (59).

Соперником СКА по второму раунду плей-офф станет ярославский "Локомотив". Первые матчи серии пройдут в Санкт-Петербурге 13 и 15 марта.