ЦСКА одержал победу над "Реалом" в Евролиге

Фото: Москва 24/Никита Симонов

ЦСКА на своей площадке одержал победу над "Реалом" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом – 82:78.

Самым результативным игроком поединка стал защитник армейцев Нандо Де Коло, набравший 21 очко.

Для армейцев это уже 17-я победа в 22-х матчах. ЦСКА и "Реал" делят второе место в таблице, уступая лишь "Фенербахче", на счету которого 18 побед и 3 поражения.

6 февраля ЦСКА обыграл "Будучность". Встреча завершилась со счетом 99:69 в пользу армейцев.