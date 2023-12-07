07 декабря, 16:17События
Москва онлайн покажет мастер-класс Алины Загитовой по фигурному катанию
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
10 декабря зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть мастер-класс олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, который пройдет на ГУМ-Катке.
Принять участие в мероприятии может любой желающий. Спортсменка даст советы, как чувствовать себя увереннее на льду, покажет упражнения и научит выполнять некоторые элементы катания.
Смотрите прямую трансляцию 10 декабря в 09:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.