Медведев подписал распоряжение о присоединении антидопингового центра к МГУ

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Дмитрий Астахов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал распоряжение о присоединении антидопингового центра к МГУ имени М.В. Ломоносова.

"Это позволит лучше выполнять требования о финансовой и хозяйственной независимости будущей национальной антидопинговой лаборатории, и в целом, надеюсь, улучшит качество антидопинговых исследований, поскольку они будут проводиться на базе, можно сказать, одного из лучших наших университетов и там есть для этого все возможности", – заявил Медведев, передает РИА Новости.

По словам премьер-министра, ситуация с применением допинга в России меняется в лучшую сторону. "Ситуация с допингом, с употреблением допинга в нашей стране меняется, меняется решительным образом. Сейчас она, наверное, не лучше, чем в других странах, но уж точно и не хуже", – заключил Медведев.