Южная Корея призвала российских спортсменов участвовать в Олимпиаде

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Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи после решения Международного олимпийского комитета (МОК) призвало российских спортсменов принять участие в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане в нейтральном статусе. Министерство Южной Кореи заявило, что "сожалеет" в связи с решением МОК.

"Мы призываем к активному участию спортсменов, которые занимаются зимними видами спорта, со всех концов света, в том числе и российских спортсменов", – отметило министерство.

5 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение об отстранении сборной России от участия в Олимпийских играх. Кроме того, организация пожизненно отстранила вице-премьера РФ Виталия Мутко от посещения Игр в качестве официального лица.

Тем спортсменам, которые не были уличены в допинге, оставлена возможность выступать на Играх в Пхенчхане под нейтральным олимпийским флагом.

Незадолго до того, как исполком должен был принять решение, допинговый скандал вокруг российских спортсменов получил новое развитие. По итогам работы комиссии, сборную России лишили 11 наград Игр в Сочи. Таким образом наша страна сошла с первого места в медальном зачете домашних Игр. Также все лишенные медалей спортсмены получили пожизненное отстранение от соревнований.

12 декабря на собрании олимпийцев будет принято окончательное решение о том, поедут ли российские спортсмены на Олимпиаду.