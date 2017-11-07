Возможный запрет на исполнение гимна России на ОИ-2018 прокомментировали в СФ

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Ситуацию с возможным запретом российской сборной петь гимн на Олимпийских играх-2018 прокомментировали в Совете Федерации. По мнению зампредседателя комитета по международным делам, главы комиссии по защите госсуверенитета Андрея Климова, "идет явная политизация антироссийского толка".

Климов отметил, что "началось это еще во время сочинской Олимпиады: хотели ее сорвать, а не получилось". "Идет совершенно грубое использование, с одной стороны, каких-то, может быть, данных, но с другой – фейковых новостей, чтобы очернить Россию", – цитирует сенатора RT.

Также Климов считает, что имеет место быть провокация, которая направлена, в том числе, на выборы президента РФ в 2018 году. "Спорт должен быть вне политики", – заключил он.

Ранее стало известно, что олимпийскую сборную России могут допустить до Игр-2018 в Пхенчхане с запретом на исполнение национального гимна. Также россиянам могут запретить участвовать в церемонии открытия.

Рассматривается и возможность участия российских спортсменов под нейтральным флагом или в нейтральной форме.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков уже заявлял, что россияне не будут выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом.