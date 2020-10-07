Зрители выберут лучшую команду Urban Battle

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Голосование за лучший видеоролик проекта Urban Battle – городских соревнований для поклонников экстремальных видов спорта – запустил оператор Tele2.

За приз зрительских симпатий сражаются 50 команд, в состав которых вошли райдеры, фрираннеры, bmx-байкеры, скейтеры из 8 городов России.

Все команды выбрали несколько разных маршрутов и мест в своем городе, где показали мастерство и протестировали 4G-интернет Tele2. Спортсмены стримили заезды и трюки в прямом эфире на своих страницах в соцсетях.

Все видеоролики уже выложены на сайте проекта. До 16 октября все желающие могут отдать свой голос за понравившуюся команду. Победителям вручат подарочные сертификаты в магазин спортивного снаряжения.

Финал проекта и онлайн-церемония награждения состоятся 17 октября. Лучших райдеров в каждом городе выберут известные спортсмены.

Члены жюри встретятся с командами из каждого города в формате телемоста. На заключительном мероприятии выступит известный артист Антоха МС.

Для участия в Urban Battle можно было подать заявку на сайте проекта. Приглашенные члены жюри отобрали лучших райдеров в каждом городе. Наибольшее число команд сложилось в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Осенью компания Tele2 предоставила столичным райдерам полноценную операторcкую поддержку на скорости 4G. Скейт-парк "Садовники" оборудовали инновационной технологией 4G-Cam.

Каждый райдер получил смонтированное видео с его заездом, которое мог самостоятельно дополнить эффектами, музыкой и титрами.