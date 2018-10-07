Отец Нурмагомедова оценил шансы сына против Макгрегора

Фото: ТАСС/Zuma/Jason Silva

По словам отца и тренера российского бойца Абдулманапа Нурмагомедова вероятность того, что Хабиб Нурмагомедов победит Конора Макгрегора, достаточно высокая, передает РИА Новости.

"Шансы – девяносто на десять. Не стоит уменьшать шансы Хабиба", – цитирует тренера российского бойца Sport 24.

Отец Нурмагомедова подчеркнул, что сын давно готовился к предстоящему бою. Он выразил надежду, что болельщики из России и со всего мира будут удовлетворены поединком.

Седьмого октября в Лас-Вегасе россиянин будет защищать пояс чемпиона мира в легком весе.

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