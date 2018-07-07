Основное время матча Россия – Хорватия закончилось вничью

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Основное время матча Россия – Хорватия закончилось ничьей, счет игры составил 1:1. Встреча прошла на стадионе "Фишт" в Сочи.

В составе россиян отличился Денис Черышев, у хорватов забил Андрей Крамарич.

Следующим соперником победителя, который определится в двух овертаймах, станет Англия, обыгравшая шведов в Самаре. Встреча также прошла 7 июля.

Мундиаль завершится 15 июля в "Лужниках", там же пройдут все оставшиеся московские матчи. Всего игры принимают 11 российских городов.