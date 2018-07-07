Фан‑зона ЧМ‑2018 открылась у стадиона "Спартак" в Москве

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В субботу, 7 июля, у стадиона "Спартак" открылась вторая фан-зона для болельщиков чемпионата мира по футболу. На площадке для поклонников футбола установили восемь экранов. Там могут одновременно находиться 50 тысяч человек.

Новую фан-зону открыли в преддверии матчей одной четвертой финала: Швеция – Англия и Россия – Хорватия, передает телеканал Москва 24.

Как рассказал глава департамента спорта и туризма Николай Гуляев, площадка оборудована для комфорта и безопасности болельщиков. Она поможет разгрузить основную фан-зону на Воробьевых горах.

Фото: департамент спорта и туризма

Около фан-зоны дежурят сотрудники полиции, ОМОНа, конной полиции, скорой медицинской помощи.

Официальной фан-зоной Международной федерации футбола останется площадка на Воробьевых горах – рядом со зданием МГУ. Площадка вмещает 25 тысяч человек, однако уже не раз была перегружена.