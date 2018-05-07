Сборная России обыграла команду Белоруссии на ЧМ по хоккею

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Сборная России добились третьей победы подряд на чемпионате мира по хоккею в Дании. Подопечные Ильи Воробьева одержали верх над командой Белоруссии со счетом 6:0 (1:0, 3:0, 2:0).

В составе россиян шайбы забросили Павел Дацюк (6-я и 40-я минуты), Максим Шалунов (26), Илья Каблуков (30), Максим Мамин (46) и Кирилл Капризов (48).

Ранее российская команда с одинаковым счетом 7:0 переиграла команды Франции и Австрии. Это лучшей старт для россиян на мировом первенстве за 10 лет.

В следующем матче сборной России будет противостоять команда Чехии. Поединок состоится 10 мая.

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