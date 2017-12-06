Фото: портал Москва 24/Татьяна Уханова

На Поклонной горе установят 40 ледяных скульптур в честь сборных ЧМ-2018. Скульптуры установят в рамках ежегодного новогоднего фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи", который пройдет в Москве с 29 декабря по 8 января.

"Всего на создание скульптур уйдет две тысячи тонн природного льда. Он “родом” из Байкала, а также из озер Екатеринбурга и Архангельска. Скульптуры каждой страны будут включать в себя несколько символов. Посетители смогут увидеть не только ледовые копии архитектурных шедевров и памятников культуры, но и изображения звезд мирового футбола, персонажей сказок и других национальных символов стран-участниц", – рассказал организатор проекта Александр Ковтунец.

Отмечается, что все скульптуры будут объединены в восемь композиций – по количеству групп, на которые разделены 32 сборные команды согласно результатам финальной жеребьевки. В каждую композицию войдут символы четырех стран, которым предстоит играть друг с другом.

В центре фестивальной площадки расположится ледяная копия Московского Кремля высотой 12 метров с пятью башнями. От его стен спустятся восемь горок длиной до 30 метров. Еще четыре горки зальют на холме Поклонной горы.

Ежедневно на Поклонной горе будет проводиться шоу-программа, пройдут зимние игры и забавы с аниматорами для детей, а по вечерам – open-air с московскими диджеями для молодежи и рождественская ярмарка.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. Встречи состоятся в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, а также Сочи и Екатеринбурге. В столице команды сыграют на стадионах "Лужники" и "Спартак".

Владимир Путин на церемонии финальной жеребьевки в Москве сообщил, что Россия проведет чемпионат мира по футболу в 2018 году на самом высоком уровне. Также президент отметил, что страна с нетерпением ждет начала турнира.

Сборная России сыграет на чемпионате мира 2018 года с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. Команды будут представлять группу А.

Россияне встретятся с Саудовской Аравией в матче открытия 14 июня. Игра состоится в Москве на стадионе "Лужники". С египтянами российская команда сыграют 19 июня на стадионе "Санкт-Петербург". Матч с командой Уругвая пройдет 25 июня в Самаре.