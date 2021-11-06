Хави назначен главным тренером ФК "Барселона"

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Хави стал новым главным тренером испанского футбольного клуба "Барселона". Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте команды.
Пресс-служба клуба поприветствовала наставника. Кроме того, в запись было добавлено видео, на котором Хави провел последний матч за "Барселону" в качестве игрока.
"Время возвращаться домой. Добро пожаловать, Хави", – сообщается в записи.
Ранее Рональд Куман был уволен с поста главного тренера "Барселоны". Президент клуба Жоан Лапорта сообщил ему о решении после поражения от "Райо Вальекано".