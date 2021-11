Хави назначен главным тренером ФК "Барселона"

Хави стал новым главным тренером испанского футбольного клуба "Барселона". Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте команды.

Пресс-служба клуба поприветствовала наставника. Кроме того, в запись было добавлено видео, на котором Хави провел последний матч за "Барселону" в качестве игрока.

"Время возвращаться домой. Добро пожаловать, Хави", – сообщается в записи.

It was meant to be.

Welcome home. pic.twitter.com/gdGdFedk7t