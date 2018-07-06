Франция обыграла Уругвай со счетом 2:0

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Франция обыграла Уругвай в матче чемпионата мира по футболу. Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 2:0.

Голы своей сборной принесли Рафаэль Варан, забивший на 40-й минуте, и нападающий Килиан Мбаппе – на 69-й минуте.

Сборная Франции стала первой командой, добившейся места в полуфинале турнира. За него еще предстоит побороться командам из России, Бразилии, Англии, Швеции, Бельгии и Хорватии.

Международный футбольный турнир проходит в России до 15 июля. Матчи принимают 11 городов, в столице пройдет 12 игр. Оставшиеся встречи в Москве запланированы в "Лужниках", ранее игры проходили также на стадионе "Спартак".