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Спорт

06 июня, 17:57

Голландская легкоатлетка установила мировой рекорд в беге на 10 000 метров

спорт

Фото: instagram.com/fbkgames

Голландка Сифан Хассан побила мировой рекорд в беге на 10 000 метров. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной легкоатлетической ассоциации.

На соревнованиях в Хенгело (Нидерланды) Мирового континентального тура по легкой атлетике спортсменка пробежала дистанцию за 29 минут 6,82 секунды.

Предыдущий рекорд был установлен эфиопкой Алмаз Аяной в 2016 году в ходе Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Тогда 10 километров она пробежала за 29 минут 17,45 секунды.

Ранее российский пловец Климент Колесников дважды побил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине. Первый раз он проплыл это расстояние на спине за 23,93 секунды, днем позже – за 23,80 секунды.

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