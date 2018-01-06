"Спартак" уступил "Ак Барсу" в матче КХЛ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Казанский "Ак Барс" со счетом 3:2 победил московский "Спартак" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

За "Спартак" забивали Виктор Комаров (26-я минута) и Радил Лукаш (41). За гостей заброшенными шайбами отличились Владимир Ткачев (8), Антон Глинкин (17) и Джастин Азеведо (54).

Казанская команда набрала 88 очков и возглавила Восточную конференцию. У "Спартака" – 71 очко, он занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

8 января "Ак Барс" на выезде встретится с "Северсталью", а "Спартак" в тот же день дома сыграет с "Нефтехимиком".