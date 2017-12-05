Газзаев прокомментировал расклады попадания россиян на Олимпиаду-2018

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Экс-наставника ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал опубликованную в СМИ информацию об условиях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года в нейтральном статусе.

По словам зампредседателя Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, подавать заявления и доказывать, что они чистые, сами спортсмены не должны, передает RT. Защищать российских спортсменов – обязанность профильных министерств, убежден Газзаев.

Возможный вариант выступления сборной России под нейтральным флагом парламентарий назвал унижением для страны. "Россия, извините, не банановая республика, это мощная спортивная держава, которая дала миру много талантов и рекордов", – заявил депутат. Газзаев подчеркнул, что необходимо в правовом поле доказывать свою невиновность и судиться во всех инстанциях.

Ранее СМИ писали, что для участия в Олимпиаде спортсменам необходимо подавать индивидуальную заявку с доказательствами своей невиновности в употреблении допинга. Кроме того, важным критерием считается отсутствие имени спортсмена в базе данных московской антидопинговой лаборатории, полученной Всемирным антидопинговым агентством в ноябре.