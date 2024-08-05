Депутат МГД Перфилова осмотрела строящийся центр для спортсменов в Дмитровском районе

Фото: Наталья Максимова

Депутат Мосгордумы Надежда Перфилова проинспектировала стройку спортивного центра на улице Икшинская, дом 3А в Дмитровском районе, передает Агентство "Москва".

"Здание выполнено в минималистичном стиле. Его общая площадь составит более 1 600 квадратных метров. Здесь найдется место и для тренировок спортсменов, и для кабинетов тренеров и врачей, и для помещений административного персонала", – сказала депутат.

Она добавила, что работы близятся к завершению. На первом этаже здания будет расположен большой универсальный зал. В нем можно будет проводить самые различные тренировки и соревнования. В дальнейшем локацию отдельно зонируют конкретно под каждый вида спорта.

Также в планах установка соревновательной платформы и складной трибуны для зрителей. На втором этаже будет обустроено два тренировочных зала для боксеров и художественных гимнасток.

"Вместе с подрядчиком осмотрела стройку и убедилась, что здесь используются самые современные и пожаробезопасные материалы. Здание соответствует всем современным требованиям к таким объектам", – пояснила Надежда Перфилова.

Она уточнила, что работы уже находятся на завершающей стадии и совсем скоро центр откроет свои двери для всех желающих: и спортсменов-любителей, и профессиональных атлетов.

Также Перфилова напомнила, что ранее на этом месте находился физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), который морально и физически уже устарел. Его признали аварийным и снесли. Строительство нового ФОК стартовало в 2023 году. Он станет одним из филиалов школы олимпийского резерва "Север".

Ранее сенатор РФ Инна Святенко осмотрела строительство арены спортивного центра ГБОУ "Школа № 1547". Ожидается, что строительство будет завершено в ноябре 2024 года. Разместится она на территории школы по адресу улица Верхние Поля.

