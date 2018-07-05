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Спорт

05 июля 2018, 16:53

Сборная России вылетела в Сочи на матч 1/4 финала ЧМ-2018 с хорватами

спорт ЧМ-2018

Фото: АР/Rebecca Blackwell

Сборная России по футболу вылетела из Москвы в Сочи на матч 1/4 финала чемпионата мира, сообщает ТАСС.

На стадионе "Фишт" 7 июля хозяева чемпионата встретятся со сборной Хорватии. Подготовку к четвертьфиналу они проводили на базе в подмосковном Новогорске.

1 июля сборная России впервые за 32 года вышла в 1/4 финала ЧМ-2018. В серии пенальти российские футболисты одолели команду Испании. В своем следующем матче, который пройдет в Сочи 7 июля, российская сборная встретится с командой Хорватии.

Матч Россия – Испания вошел в тройку самых рейтинговых спортивных трансляций за 20 лет. Эфир посмотрели 24 миллиона человек.

Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля, его принимают 11 городов России, включая Москву. В столице всего пройдет 12 матчей, финальная игра состоится на стадионе "Лужники".

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