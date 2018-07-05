Колесников рассказал о возможности создания фильма о сборной России по футболу

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Российский актер театра и кино Иван Колесников, сыгравший одну из главных ролей в спортивной драме "Движение вверх", рассказал, при каких условиях может появиться фильм об успехах сборной России на чемпионате мира по футболу.
"У нас уже, видимо, будет одна картина про хоккей, потому что он тоже был просто безумным. Про футбол – поживем-увидим. Я единственное понял, что, конечно, это безумный драйв. Чувства невероятные, когда была 1/8 финала, дошли до пенальти, и каждый раз мурашки по коже и невероятный страх, что не забьют. Акинфеев просто молодец", – цитирует его RT.
Актер выразил 100-процентную уверенность, что картина о футболистах появится, если они выиграют чемпионат. Он выразил надежду, что россияне одержат победу в мундиале, подчеркнув, что у команды прекрасная оборона и тактика.
1 июля сборная России впервые за 32 года вышла в 1/4 финала ЧМ-2018. В серии пенальти российские футболисты одолели команду Испании. В своем следующем матче, который пройдет в Сочи 7 июля, российская сборная встретится с командой Хорватии.
Матч Россия – Испания вошел в тройку самых рейтинговых спортивных трансляций за 20 лет. Эфир посмотрели 24 миллиона человек.
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