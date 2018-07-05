Рамирес покинул пост главного тренера сборной Коста-Рики по футболу

Фото:ТАСС/Сергей Бобылев

Федерация футбола Коста-Рики решила не продлевать контракт с главным тренером команды Оскаром Рамиресом, передает ТАСС.

Как заявил президент федерации Родолфо Вильялобос, контракт Рамиреса закончился с последней игрой на чемпионате мира в России. Костариканцы под руководством 53-летнего специалиста не смогли выйти в плей-офф и заняли четвертое место в группе Е.

Сборная набрала одно очко в трех матчах. Команда Коста-Рики проиграла сербам (0:1) и бразильцам (0:2), в игре со швейцарцами добилась ничьи (2:2).

Оскар Рамирес возглавил сборную Коста-Рики в 2015 году.